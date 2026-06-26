Tenet Fintech Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tenet Fintech Group hat am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 894,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD. Im Vorjahr hatten -0,340 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,93 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 284,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,84 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at