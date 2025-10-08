Tenet Fintech Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tenet Fintech Group hat am 06.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tenet Fintech Group im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tenet Fintech Group 0,8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at