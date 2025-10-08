|
08.10.2025 06:31:29
Tenet Fintech Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tenet Fintech Group hat am 06.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Tenet Fintech Group im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tenet Fintech Group 0,8 Millionen CAD umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
