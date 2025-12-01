|
Tenet Fintech Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tenet Fintech Group veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
