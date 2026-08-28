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28.08.2026 06:31:29
Tenet Fintech Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Tenet Fintech Group lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Tenet Fintech Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12176,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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