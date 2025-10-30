Tenet Healthcare: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tenet Healthcare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,89 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,29 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,12 Milliarden USD umgesetzt.

