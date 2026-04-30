Tenet Healthcare Aktie

WKN DE: A1J5US / ISIN: US88033G4073


30.04.2026 16:07:47

Tenet Healthcare Boosts FY26 Earnings Outlook - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, healthcare services company Tenet Healthcare Corp. (THC) raised its earnings and adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while maintaining annual revenue outlook.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $29.94 to $32.64 per share and adjusted earnings in a range of $16.38 to $18.68 per share. Previously, the company expected earnings in the range of $29.60 to $32.27 per share and adjusted earnings in the range of $16.19 to $18.47 per share

However, the company continues to expect net operating revenues between $21.50 billion and $22.30 billion.

The company noted that revenue recognized from the termination of the CommonSpirit contract is not included in net operating revenues.

In Thursday's regular trading session, THC is trading on the NYSE at $177.59, down $2.60 or 1.44 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tenet Healthcare Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Tenet Healthcare Corp

mehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:51 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
09:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
08:41 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

