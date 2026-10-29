Tenet Healthcare Aktie
WKN DE: A1J5US / ISIN: US88033G4073
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29.10.2026 12:47:32
Tenet Healthcare Boosts FY26 Earnings Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Thursday, healthcare services company Tenet Healthcare Corp. (THC) raised its earnings and adjusted earnings guidance for the full-year 2026, while narrowing its annual revenue outlook range.
For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $35.82 to $37.08 per share and adjusted earnings in a range of $22.05 to $23.01 per share on net operating revenues between $22.05 billion and $22.45 billion.
Previously, the company expected earnings in the range of $34.57 to $36.43 per share and adjusted earnings in the range of $20.30 to $21.69 per share on net operating revenues between $21.90 billion and $22.50 billion.
In Thursday's pre-market trading, THC is trading on the NYSE unchanged at $268.50.
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