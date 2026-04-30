Tenet Healthcare Corp. Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Tenet Healthcare Corp. (THC) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $702 million, or $8.01 per share. This compares with $406 million, or $4.27 per share, last year.

Excluding items, Tenet Healthcare Corp. reported adjusted earnings of $422 million or $4.82 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.8% to $5.368 billion from $5.223 billion last year.

Tenet Healthcare Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $702 Mln. vs. $406 Mln. last year. -EPS: $8.01 vs. $4.27 last year. -Revenue: $5.368 Bln vs. $5.223 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 16.38 To $ 18.68 Full year revenue guidance: $ 21.500 B To $ 22.300 B