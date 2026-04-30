Tenet Healthcare Aktie
WKN DE: A1J5US / ISIN: US88033G4073
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30.04.2026 12:55:59
Tenet Healthcare Corp. Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - Tenet Healthcare Corp. (THC) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $702 million, or $8.01 per share. This compares with $406 million, or $4.27 per share, last year.
Excluding items, Tenet Healthcare Corp. reported adjusted earnings of $422 million or $4.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.8% to $5.368 billion from $5.223 billion last year.
Tenet Healthcare Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $702 Mln. vs. $406 Mln. last year. -EPS: $8.01 vs. $4.27 last year. -Revenue: $5.368 Bln vs. $5.223 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 16.38 To $ 18.68 Full year revenue guidance: $ 21.500 B To $ 22.300 B
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