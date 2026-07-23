Tenet Healthcare Corp. Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - Tenet Healthcare Corp. (THC) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $826 million, or $9.84 per share. This compares with $288 million, or $3.14 per share, last year.

Excluding items, Tenet Healthcare Corp. reported adjusted earnings of $514 million or $6.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.8% to $5.628 billion from $5.271 billion last year.

Tenet Healthcare Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $826 Mln. vs. $288 Mln. last year. -EPS: $9.84 vs. $3.14 last year. -Revenue: $5.628 Bln vs. $5.271 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 20.30 To $ 21.69 Full year revenue guidance: $ 21.900 B To $ 22.500 B