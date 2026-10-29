Tenet Healthcare Corp. Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Tenet Healthcare Corp. (THC) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $1.000 billion, or $12.41 per share. This compares with $342 million, or $3.86 per share, last year.

Excluding items, Tenet Healthcare Corp. reported adjusted earnings of $535 million or $6.64 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.5% to $5.631 billion from $5.289 billion last year.

Tenet Healthcare Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.000 Bln. vs. $342 Mln. last year. -EPS: $12.41 vs. $3.86 last year. -Revenue: $5.631 Bln vs. $5.289 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 22.05 To $ 23.01 Full year revenue guidance: $ 22.050 B To $ 22.450 B