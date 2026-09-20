Tenet Healthcare Aktie

Tenet Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858003 / ISIN: US88033G1004

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20.09.2026 02:05:01

Tenet Healthcare Director Nadja West Sells 1,152 Shares

Nadja West, Director at Tenet Healthcare (NYSE:THC), disposed of 1,152 shares of common stock on Sept. 2, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($258.80); post-transaction value based on Sept. 2, 2026, market close ($258.53).

Tenet Healthcare represents one of the largest healthcare facility operators in the United States, with 77,000 employees and a diversified service portfolio spanning acute care, ambulatory services, and healthcare management solutions. The company's scale and multi-divisional structure provide operational leverage and diversified revenue streams across the healthcare continuum. With TTM revenue of $21.8 billion and net income of $2.2 billion, Tenet demonstrates significant profitability and market positioning within the medical care facilities sector.

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