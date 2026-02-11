Tenet Healthcare Aktie

Tenet Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5US / ISIN: US88033G4073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 13:08:32

Tenet Healthcare Guides FY26 In Line With Estimates - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Wednesday, healthcare services company Tenet Healthcare Corp. (THC) initiated its adjusted earnings and revenue guidance for the full-year 2026, in line with analysts' estimates.

For fiscal 2026, the company now projects earnings in a range of $29.60 to $32.27 per share and adjusted earnings in a range of $16.19 to $18.47 per share on net operating revenues between $21.50 billion and $22.30 billion.

On average, 19 analysts polled expect the company to report earnings of $16.46 per share on revenues of $22.20 billion for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company noted that revenue recognized from the termination of the CommonSpirit contract is not included in net operating revenues.

In Wednesday's pre-market trading, THC is trading on the NYSE at $193.30, up $0.26 or 0.13 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tenet Healthcare Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Tenet Healthcare Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tenet Healthcare Corp 158,00 -2,47% Tenet Healthcare Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen