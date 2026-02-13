Tenet Healthcare: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tenet Healthcare hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,32 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,53 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 5,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,09 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5,47 Milliarden USD taxiert.

Tenet Healthcare hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 15,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 32,70 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Tenet Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 21,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,12 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 16,20 USD sowie einen Umsatz von 21,27 Milliarden USD belaufen.

