Tengasco Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tengasco Registered stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tengasco Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 102,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at