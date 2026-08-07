Tengasco Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tengasco Registered lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,11 USD, nach 1,44 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 165,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tengasco Registered 85,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at