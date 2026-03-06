Tengasco Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tengasco Registered stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tengasco Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 97,3 Millionen USD im Vergleich zu 102,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 7,59 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Tengasco Registered 4,26 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 391,98 Millionen USD, gegenüber 410,18 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,44 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at