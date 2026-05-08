Tengasco Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tengasco Registered hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tengasco Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent auf 113,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at