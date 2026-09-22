Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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22.09.2026 07:00:09
Tenity beruft ehemaligen Partners-Group-Manager in den Verwaltungsrat
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Die Schweizer Fintech- und Venture-Capital-Plattform Tenity verstärkt ihren Verwaltungsrat mit einem prominenten Namen aus der Private-Markets-Branche. Felix Haldner, früherer Partner und Geschäftsleitungsmitglied von Partners Group, zieht in das Gremium ein.
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