Partners Group Aktie

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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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22.09.2026 07:00:09

Tenity beruft ehemaligen Partners-Group-Manager in den Verwaltungsrat

Die Schweizer Fintech- und Venture-Capital-Plattform Tenity verstärkt ihren Verwaltungsrat mit einem prominenten Namen aus der Private-Markets-Branche. Felix Haldner, früherer Partner und Geschäftsleitungsmitglied von Partners Group, zieht in das Gremium ein.

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