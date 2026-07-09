Tenmaya Store: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tenmaya Store hat am 08.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 33,41 JPY. Im letzten Jahr hatte Tenmaya Store einen Gewinn von 22,64 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,70 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at