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16.04.2026 06:31:29
Tenmaya Store legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tenmaya Store stellte am 13.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 37,57 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tenmaya Store 38,68 JPY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent auf 15,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 116,76 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tenmaya Store ein Gewinn pro Aktie von 137,50 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,95 Prozent auf 59,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 58,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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