Tenmaya Store mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tenmaya Store stellte am 07.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,70 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,31 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at