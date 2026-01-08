Tenmaya Store verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tenmaya Store äußerte sich am 07.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 26,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tenmaya Store 26,02 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tenmaya Store im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at