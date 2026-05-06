Tennant: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tennant hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Tennant hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,690 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 297,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 290,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at