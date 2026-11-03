Tennant Company Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Tennant Company (TNC) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $19.5 million, or $1.12 per share. This compares with $14.9 million, or $0.80 per share, last year.

Excluding items, Tennant Company reported adjusted earnings of $24.1 million or $1.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $322.3 million from $303.3 million last year.

Tennant Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.5 Mln. vs. $14.9 Mln. last year. -EPS: $1.12 vs. $0.80 last year. -Revenue: $322.3 Mln vs. $303.3 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.80 To $ 4.45 Full year revenue guidance: $ 1.270 B To $ 1.310 B