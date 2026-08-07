Tennant: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tennant äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert.

Tennant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 324,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 318,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at