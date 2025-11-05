Tennant veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tennant stellte am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 303,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at