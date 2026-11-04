Tennant veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tennant stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 322,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 303,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at