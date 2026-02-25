|
25.02.2026 06:31:29
Tennant zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Tennant hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 291,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 328,9 Millionen USD umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,36 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tennant 1,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,29 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.