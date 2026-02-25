Tennant zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tennant hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 291,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 328,9 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,36 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tennant 1,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,29 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at