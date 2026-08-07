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07.08.2026 06:31:29
Tenneco Clean Air India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tenneco Clean Air India präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tenneco Clean Air India 4,16 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,45 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 12,86 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,90 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 14,81 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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