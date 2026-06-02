|
02.06.2026 06:31:29
Tenneco Clean Air India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tenneco Clean Air India hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,13 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tenneco Clean Air India 3,47 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,52 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,80 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 14,49 Milliarden INR erwartet worden war.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 14,95 INR beziffert. Im Vorjahr waren 13,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,86 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 54,04 Milliarden INR ausgewiesen.
Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 15,29 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 52,18 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.