Tenneco Clean Air India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tenneco Clean Air India lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 17,18 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,81 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4,20 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 15,86 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at