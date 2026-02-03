TenneT Aktie

TenneT

WKN DE: TENNET / ISIN: NET00TENNET1

03.02.2026 14:47:00

Tennet: Bund investiert Milliardensumme für Einstieg bei Netzbetreiber

Der Staat beteiligt sich mit einer Milliardensumme am Stromnetzbetreiber Tennet. Der Bund will 25,1 Prozent der Anteile an der deutschen Sparte übernehmen. Ziel ist die Kontrolle über kritische Energieinfrastruktur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
