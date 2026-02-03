TenneT Aktie
WKN DE: TENNET / ISIN: NET00TENNET1
|
03.02.2026 14:47:00
Tennet: Bund investiert Milliardensumme für Einstieg bei Netzbetreiber
Der Staat beteiligt sich mit einer Milliardensumme am Stromnetzbetreiber Tennet. Der Bund will 25,1 Prozent der Anteile an der deutschen Sparte übernehmen. Ziel ist die Kontrolle über kritische Energieinfrastruktur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!