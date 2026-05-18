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18.05.2026 06:31:29
tenoHoldings Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
tenoHoldings Company hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 22,45 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,23 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 4,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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