tenoHoldings Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

tenoHoldings Company gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,73 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at