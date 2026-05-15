Tenon Medical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tenon Medical hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 89,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tenon Medical einen Umsatz von 0,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at