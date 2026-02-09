Tenox mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tenox präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 76,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55,60 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,83 Prozent auf 6,15 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at