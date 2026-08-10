Tenox: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tenox hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tenox hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,47 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,69 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at