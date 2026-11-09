Tenox stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tenox hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Tenox vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11,43 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent auf 4,16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at