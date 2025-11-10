Tenox verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tenox äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 45,49 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tenox in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,90 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at