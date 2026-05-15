Tenpo Innovation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tenpo Innovation hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,79 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,17 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5,40 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tenpo Innovation 4,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 80,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Tenpo Innovation ein EPS von 61,35 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 20,01 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at