Tenpo Innovation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tenpo Innovation präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tenpo Innovation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at