TENPOS BUSTERS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TENPOS BUSTERS präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 28,98 JPY gegenüber 28,14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 13,48 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TENPOS BUSTERS 11,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at