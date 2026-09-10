TENPOS BUSTERS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TENPOS BUSTERS hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 27,84 JPY. Im letzten Jahr hatte TENPOS BUSTERS einen Gewinn von 41,30 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TENPOS BUSTERS einen Umsatz von 11,98 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at