TENPOS BUSTERS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TENPOS BUSTERS lud am 10.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf 48,08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TENPOS BUSTERS 14,38 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 157,22 JPY beziffert, während im Vorjahr 171,85 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,50 Prozent auf 53,41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at