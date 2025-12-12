TENPOS BUSTERS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TENPOS BUSTERS ließ sich am 10.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TENPOS BUSTERS die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 36,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at