Tenryu Saw Mfg: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tenryu Saw Mfg lud am 10.08.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete.

Es stand ein EPS von 75,52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tenryu Saw Mfg noch ein Gewinn pro Aktie von 143,79 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tenryu Saw Mfg in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at