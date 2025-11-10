Tenryu Saw Mfg: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tenryu Saw Mfg lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,45 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,29 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at