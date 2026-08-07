Tenryu Saw Mfg: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tenryu Saw Mfg hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 52,66 JPY gegenüber 48,61 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at