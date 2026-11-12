Tenryu Saw Mfg mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tenryu Saw Mfg hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 43,35 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 44,75 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,03 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at