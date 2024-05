Tenryu Saw Mfg stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tenryu Saw Mfg hat am 14.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,68 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tenryu Saw Mfg in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 132,56 JPY beziffert, während im Vorjahr 178,83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 11,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,94 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at